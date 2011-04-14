Для разработки и поддержки проектов на Zend Framework с участием ExtJS в команду на постоянную основу требуется веб-программист. Необходимые навыки: - Опыт в разработке ПО и вебсайтов более 2-х лет - PHP5 с объектно-ориентированным подходом, MySQL с запросами - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется веб-разработчик на постоянку.
Возможность работы удаленно и совмещение с учебой.
Необходимые навыки:
1. Наличие опыта веб-разработки, понимание основных принципов построения сайта (шаблонизация, кэширование, оптимизация скорости работы сайта и т.д.)
2. Уверенное владение языком PHP, понимание объектно-ориентированного подхода и парадигмы ООП (инкапсуляция, полиморфизм, наследование).
3. Умение писать красивый правильно форматированный стабильный код с автодокументацией (PHPDoc, JSDoc).
4. Хорошее знание MySQL – понимание шагов по оптимизации, как запросов, так и самой БД, умение грамотно использовать индексы и минимизировать количество запросов к БД.
5. Уверенное владение HTML и CSS, умение верстать кроссбраузерно под популярные браузеры (IE6+, Firefox, Opera, Google Chrome, Safari).
6. Опыт работы с коробочными CMS (Joomla).
Помимо очевидных навыков разработки необходимо:
1. Наличие дома компьютера со стабильным безлимитным интернетом, аськой, jabber-ом и skype.
2. Пунктуальность и ответственность.
3. Умение работать в команде.
4. Непреодолимое стремление и умение развиваться и расти профессионально.
5. Мозг 1 шт, прямые руки 2 шт.
Также значительными плюсами станут (но это необязательные требования):
1. Наличие любых полезных навыков, которые, как вы полагаете, заслуживают упоминания.
2. Владение JavaScript, опыт работы с js-фреймворком jQuery.
3. Наличие портфолио (сайты, разработанные лично вами, либо сайты в разработке которых вы принимали участие).
Условия работы:
1. Заработная плата: 15000-25000 руб.
2. Возможность работы удаленно.
3. Гибкий график, возможность совмещать работу с учебой (на старших курсах ВУЗа)
4. Для рассмотрения вашего резюме необходимо выполнить тестовое задание.
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