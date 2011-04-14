Требуется веб-разработчик на постоянку.

Возможность работы удаленно и совмещение с учебой.

Необходимые навыки:

1. Наличие опыта веб-разработки, понимание основных принципов построения сайта (шаблонизация, кэширование, оптимизация скорости работы сайта и т.д.)

2. Уверенное владение языком PHP, понимание объектно-ориентированного подхода и парадигмы ООП (инкапсуляция, полиморфизм, наследование).

3. Умение писать красивый правильно форматированный стабильный код с автодокументацией (PHPDoc, JSDoc).

4. Хорошее знание MySQL – понимание шагов по оптимизации, как запросов, так и самой БД, умение грамотно использовать индексы и минимизировать количество запросов к БД.

5. Уверенное владение HTML и CSS, умение верстать кроссбраузерно под популярные браузеры (IE6+, Firefox, Opera, Google Chrome, Safari).

6. Опыт работы с коробочными CMS (Joomla).

Помимо очевидных навыков разработки необходимо:

1. Наличие дома компьютера со стабильным безлимитным интернетом, аськой, jabber-ом и skype.

2. Пунктуальность и ответственность.

3. Умение работать в команде.

4. Непреодолимое стремление и умение развиваться и расти профессионально.

5. Мозг 1 шт, прямые руки 2 шт.

Также значительными плюсами станут (но это необязательные требования):

1. Наличие любых полезных навыков, которые, как вы полагаете, заслуживают упоминания.

2. Владение JavaScript, опыт работы с js-фреймворком jQuery.

3. Наличие портфолио (сайты, разработанные лично вами, либо сайты в разработке которых вы принимали участие).

Условия работы:

1. Заработная плата: 15000-25000 руб.

2. Возможность работы удаленно.

3. Гибкий график, возможность совмещать работу с учебой (на старших курсах ВУЗа)

4. Для рассмотрения вашего резюме необходимо выполнить тестовое задание.