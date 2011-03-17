WEB-программист в офис (Москва)

$2700
Веб-программированиеЗакрытнет заявок96 просмотров
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В студию по разработке и поддержке сайтов требуется веб-программист от 23 лет.

Обязанности:

- Создание сайтов на основе популярных CMS, таких как Bitrix, UMI. Возможны и opensource CMS – drupal, joomla! и т.д.

- Совершенствование ранее созданных проектов

- поддержка и обслуживание ранее созданных сайтов

Требования:

- Глубокие знания программирования php, mysql, js и сопутствующих библиотек

- Опыт работы с CMS Bitrix, UMI не менее 1 года. Навыки работы с другими CMS будут плюсом.

- Html, css, xml. Верстать уметь не обязательно, но понимать надо.

- Уметь читать чужой код и писать грамотно свой.

- Наличие выполненных работ.

Размер заработной платы обсуждаем с успешными кандидатами.

13 лет назад
tentvelve
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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