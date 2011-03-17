Нужен web разработчик, программист, web developer

Компании требуется опытный web разработчик/программист.

Работа проектная, удаленная. Встречи в офисе для постановки и приемки задач.

Работа после окончания проекта обсуждаемы.

Требования к опыту

* опыт программирования 3+

* практический опыт разработки под Битрикс и знание его API

* либо опыт разработки на других коммерческих и свободных CMS;

* MVC, PHP (4 и 5 версии), HTML, CSS, JavaScript в общем и jQuery в частности; SQL/MySQL;

* знания и опыт объектно-ориентированного программирования; опыт разработки Framework ;

* опыт интеграции со сторонними информационными системами: с 1С, Яндекс.Маркетом, платежными и биллинговыми системами

* умение считывать чужой код

* опыт проектирования (архитектор)

Хорошо, если у вас есть

* "своя" команда: архитектор (проектировщик), разработчики

* опыт администрирования Linux-серверов.

Условия работы

* Размер вознаграждения по результатам собеседования и тестового задания

Более подробно - по почте или скайпу. Резюме присылайте на указанный адрес.