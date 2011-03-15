Что нужно будет делать: * Правка сайтов на Webasyst Shop-Script. * Верстка. * Разработка дополнительных модулей. Требования: * Ответственность, соблюдение сроков * Опыт интеграции дизайна на CMS * Доступность - минимум 4 часа в день. * Знание: PHP4/5, SQL(MySQL), (X)HTML, CSS, JavaScript Основная работа: - ...
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Ищутся веб программисты знающие shop script premium
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