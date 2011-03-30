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Отзывы заказчиков
$280
10 баллов
13 лет назад
Отличная работа. Профессиональный, качественный дизайн. Быстрое внесение правок, дизайнер всегда на связи. Внимателен к пожеланиям заказчиков, предлагает интересные решения. Спасибо. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хотелось бы поблагодарить Андрея за интересный конкурс, конструктивное общение! Лёгок в общении, понимающий, надёжный заказчик! Рекомендую Андрея как ответственного и приятного в общении Работодателя и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$100
10 баллов
13 лет назад
Спасибо за работу! Александр - это отличная находка для любого работодателя! Приятный в общении, мастер своего дела, ответственный и исполнительный человек! Всегда на связи, что не может не радовать. Еще раз огромнейшее спасибо за работу и терпение! Обращусь еще ни раз!!! Очень профессиональная и быстрая работа по проекту. Рекомендую однозначно ))))
Ответный отзыв
Хотелось бы поблагодарить, Максима за сотрудничество, Работать с Максимом одно удовольствие - чётко поставлена задача, оплата без задержек, не было вмешательста в процесс создания дизайна - что позволило создать качественную работу:) Рекомендую Максима как ответственного и приятного в общении Работодателя! С нетерпением жду новых совместных проектов!
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $350
от 5 дней
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
от $120
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $70
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $70
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $350
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $35
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $350
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $150
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $120
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $350
нет рейтинга