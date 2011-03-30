Спасибо за работу! Александр - это отличная находка для любого работодателя! Приятный в общении, мастер своего дела, ответственный и исполнительный человек! Всегда на связи, что не может не радовать. Еще раз огромнейшее спасибо за работу и терпение! Обращусь еще ни раз!!! Очень профессиональная и быстрая работа по проекту. Рекомендую однозначно ))))