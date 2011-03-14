Требуются PHP программисты

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок181 просмотр
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Здравствуйте.

В веб-студию требуются программисты со знанием PHP+MySQL+JavaScript

Знанию вёрстки приветствуется.

Работа удалённая, оплата сдельная.

Пишите в личку.

PHP
13 лет назад
sergej460
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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