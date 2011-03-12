1C Битрикс, разработчик для продолжения проекта

Ищу отличного профессионала по vbulletin Необходимо: устанавливать хаки следить за работой форума мелкие работы и т.п. Большой опыт обязательно. Есть простая работа по хакам, есть и сложная. Обращаться только тем, кто имеет знания по движку. аська: 627458301