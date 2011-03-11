PHP программист (Zend Framework) г.Москва 100000 р

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PHP программист (Zend Framework)

Международный Интернет-проект «Букмекерские ставки» и ряд др.проектов (стартапов не имеющих аналогов в России).

Требования:

Готовность к интенсивной работе, самостоятельное принятие сложных решений.

Опыт программирования от 2 лет: знание PHP5, Zend Framework, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, AJAX.

Знание английского языка.

Личные качества: активная жизненная позиция, нацеленность на результат.

Обязанности:

Разработка веб-проектов сложности: от сайта-визитки до порталов.

Условия:

Фиксированный оклад от 80000 - 100000 рублей (обсуждается при личной встрече) + соц.пакет.

Гр-к работы 11-19ч (взаимодействие с иностранными офисами), ДМС, оплата обедов, оплата проезда. Подчинение Директору проекта. м.Авиамоторная.

Дружный коллектив, работа офисе, демократичная корпоративная культура, карьерный рост.

Контакты: Данилова Татьяна skype danilovatatiana1, моб.89160701554, 84956450189 доб.117, [email protected]

PHP
13 лет назад
DanilovaTatiana
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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