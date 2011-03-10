Требуются программисты PHP/MySQL/JavaScript

Требуется один или несколько подрядчиков на PHP/MySQL/JavaScript проекты. Работа не постоянная, но заказы бывают довольно часто. Цену выставляете вы, но необходимо учитывать, что менеджер, ищущий проекты, берет свои проценты, и ваша цена может спугнуть клиента. Работа на украинских и российских заказчиков.

При принятии необходимо будет выполнить небольшое тестовое задание.

Если вы не готовы ответственно относиться к работе - пожалуйста, не пишите: в качестве вашего "лица" будет выступать молодая, но уже более-менее известная компания. Если будет налажен хороший темп поиска и выполнения проектов, можем осудить работу на ставку.

Предпочтение для фрилансеров из Украины.