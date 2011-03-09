Приглашаем стать частью команды ImageCMS

На данный момент проект ImageCMS находится на активной стадии разработки новых возможностей и поставлено очень много задач, поэтому мы проводим активный поиск разработчиков и партнеров.

Разработка будет проходить через сервис github группой разработчиков, предварительно будут обсуждаться задачи и требования к каждому из участников. Оплата будет согласовываться после утверждения планов и задач на месяц.

Конечно же требования к разработчику:

PHP - средний уровень и выше

Знание библиотеки Mootools (желательно)

GIT - обязательно, вся робота будет проводится на github'e

Опыт работы с фреймвокром CodeIgniter или Kohana

MySQL

Javascript

CSS

Доп. требования:

Базовое знание английского языка,

Наличие более 3 завершенных проектов которые создавали/принимали участие в разработке.

Постоянно появляются различные проекты по разработке сайтов на ImageCMS и пожелания от комьюнити проекта, которые также реализовываются на платной основе. Данные возможности предоставят дополнительные варианты заработка разработчику — участнику команды ImageCMS.

Предложения пишите здесь ниже, либо за контактными данными:

[email protected]

icq: 315472508