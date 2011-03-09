Приглашаем стать частью команды ImageCMS

Разработчик под Facebook. Требования: * Уверенные знания: FBML,PHP или ASP.NET,AJAX,SQL,ООП * Языки: английский - хорошее письмо и чтение, средний разговорный уровень. * Опыт в разработке программного обеспечения: 3 года + * Oпыт под Facebook: 1 года + Личные качества: ответственность, коммуникабельность, инициативность, умение ...
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На данный момент проект ImageCMS находится на активной стадии разработки новых возможностей и поставлено очень много задач, поэтому мы проводим активный поиск разработчиков и партнеров.
Разработка будет проходить через сервис github группой разработчиков, предварительно будут обсуждаться задачи и требования к каждому из участников. Оплата будет согласовываться после утверждения планов и задач на месяц.
Конечно же требования к разработчику:
PHP - средний уровень и выше
Знание библиотеки Mootools (желательно)
GIT - обязательно, вся робота будет проводится на github'e
Опыт работы с фреймвокром CodeIgniter или Kohana
MySQL
Javascript
CSS
Доп. требования:
Базовое знание английского языка,
Наличие более 3 завершенных проектов которые создавали/принимали участие в разработке.
Постоянно появляются различные проекты по разработке сайтов на ImageCMS и пожелания от комьюнити проекта, которые также реализовываются на платной основе. Данные возможности предоставят дополнительные варианты заработка разработчику — участнику команды ImageCMS.
Предложения пишите здесь ниже, либо за контактными данными:
icq: 315472508
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