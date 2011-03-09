Нужен нормальный стабильный программист

Для работы в студию на удаленку требуется php программист на системе управления UMI. Задачи не всегда тревиальные, но в большенстве своем интеграция стандартного функционала, есть проекты сложные, для которых надо написание кастомов.

От кандидатов:

1. Возраст,

2. Откуда (Россия, ...)

3. Телефон,

4. Опыт работы в целом,

5. Опыт по UMI (за сколько дней разберетесь)

6. Оценка интеграции (макеты в html готовы) проектов - clickpdu.ru medpodium.ru bbp.ru ooo-dm.com ordom.ru moltolavoro.com по срокам и ценам

все заявки отправлять на почту info{a}ooo-dm{.}com только с ответом на все вопросы, тут читать скорей всего не буду.