Требуется веб-программист для ряда проектов

Нужен удаленный веб-программист для нескольких веб-проектов, в основном интернет-магазинов.

Предпочтение отдается разработчикам собственных CMS, выполненных на PHP + Mysql, которые имеют возможность в дальнейшем работать и дописывать систему под нужды и особенности проектов.

Также интересны специалисты, работающие с системой WebAsyst или какой либо другой. Если можно найти компромисс, то без разницы, какая система будет использоваться.

Знания AJAX обязательны, так как проекты предполагают наличие множества элементов, реализованных на AJAX. Важное значение имеет скорость работы сайта.

Готовы платить нормальные деньги за определенный объем по договоренности и заинтересованы в постоянном сотрудничестве.

Свои работы присылать на [email protected] . Достаточно 1-3 проектов, которые могут полноценно представить ваш уровень и желание сотрудничать, а также контактные данные и удобное время для связи.

Спасибо.