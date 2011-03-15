Ищу специалиста по скрипту affiliator

Привет тебе, фрилансер. На развитие городского портала требуется программист. Основные требования: + Опыт более 2х лет + PHP+MySQL на хорошем уровне + Javascript + CSS, HTML + местонахождение: г. Магнитогорск (Челябинская обл.) Пишите, пожалуйста, ТОЛЬКО в аську: 597453416. Ну, а если с этим ...