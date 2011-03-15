Ищу специалиста по скрипту affiliator

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Требуется периодическая помощь специалиста по скрипту партнерской программы affiliator-software.ru

Доработка скрипта, внедрение подписок и псевдоподписок, верстка дизайна, настройка платников.

13 лет назад
delta-freelancer
Антон 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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