Ищется web-программист

Требуется на удаленную работу программист. Хорошее знание PHP, быстрая скорость написания и ответственность. Оплата возможна как сдельная так и оклад. Обсуждается индивидуально.
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Ищу web-программиста из Санкт-Петербурга для периодического выполнения различных задач.
Только для Питера.
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