Ищу разработчиков сайтов

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки881 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу разработчиков сайтов.

Необходимо сделать программистскую часть для нескольких сайтов – корпоративные сайты, порталы.

Что нужно хорошо уметь делать:

- Блочную верстку по готовым макетам PSD

- Программинг: PHP 5.x, MySQL 5.X

- Разработка и настройка системы управления сайтом согласно ТЗ (корпоративные сайты, портальные решения, магазины)

Команда или разработчик предпочтительно должены быть из Киева.

Покажите проекты, которые вы делали.

Также нужно будет показать реализованные CMS.

Заинтересованным лицам будет выслано ТЗ на оценку сайта.

13 лет назад
stout12
48 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужен программист на сайт (Kohana платформа)

    Есть готовый работающий проект (посреднические услуги по доставке товаров из-за границы) , который переносен на kohana с php самописного движка. К сожалению, есть недоработки в связи с переносом. Нужно исправить. Детали при обсуждении. На ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • PHP программист.

    $2500

    Требуются разработчики для стартапа Первый транш инвестирования 25000 дол. уже предоставлен. Нужна команда. Подробности здесь http://www.findstartup.ru/?page_id=2 PHP программист. 2 человека Требуемый опыт работы Не менее 2 лет PHP программистом. Основная цель работы Написание модулей на PHP, взаимодействующих с данными в ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flash, Flex, AS3 программист.

    $2500

    Требуются разработчики для стартапа Первый транш инвестирования 25000 дол. уже предоставлен. Нужна команда. Подробности здесь http://www.findstartup.ru/?page_id=2 1. Flash, Flex, AS3 программист. 3 Человека. Требуемый опыт работы Не менее 2 лет Flash программистом. Создание клиент-серверных Flash приложений. Ключевые задачи ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется программист для видео проекта

    Требуется программист для видео проекта, обязательным условием является опыт по созданию видео проектов и положительные отзывы за эти проекты. Проект не сложный но интересный. Все подробности кандидатам вышлю на почту. От вас стоимость и сроки ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вакансия php-программиста удаленно, долгосрочно

    $800

    Вакансия php-программиста на постоянной основе, удаленно, долгосрочно. Набор знаний и умений: Основы ООП, умение работать с чужим кодом, PHP, MySQL, JavaScript, Ajax, HTML, CSS, контроль версий, SVN, багтрекинг, основы настройки apache, php и пр. для самостоятельной организации своего рабочего места. Рабочее время ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется Flash программист со знанием XML и SQL

    $2500

    Требуется Flash/Flex программист для работы над проектом. Требуемые навыки: Flash программирование сложных приложений, изменение цвета/яркости/контрасности через слои, марштабирование средствами Flash Знание баз данных SQL, интеграция во Flash, структуры данных Знание формата XML, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется web-программист

    Для сборки проектов на связке PHP+MySQL Требования по квалификации. - ООП на PHP - Умение разрабатывать с использованием Zend Framework - Начальные знания JavaScript, знание jQuery приветствуется. От нас готовые HTML-макеты, от вас поставить на CMS. Возможность в течении рабочего дня ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-программист

    $1000

    Мы ищем веб-программиста на удаленную работу. Впрочем, если вы находитесь в Москве, вы можете приходить в офис, когда вы этого пожелаете. Вы окажетесь в небольшой компании, которая сконцентрировала свои усилия в области разработки красивых и удобных ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад