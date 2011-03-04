Есть готовый работающий проект (посреднические услуги по доставке товаров из-за границы) , который переносен на kohana с php самописного движка. К сожалению, есть недоработки в связи с переносом. Нужно исправить. Детали при обсуждении. На ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу разработчиков сайтов.
Необходимо сделать программистскую часть для нескольких сайтов – корпоративные сайты, порталы.
Что нужно хорошо уметь делать:
- Блочную верстку по готовым макетам PSD
- Программинг: PHP 5.x, MySQL 5.X
- Разработка и настройка системы управления сайтом согласно ТЗ (корпоративные сайты, портальные решения, магазины)
Команда или разработчик предпочтительно должены быть из Киева.
Покажите проекты, которые вы делали.
Также нужно будет показать реализованные CMS.
Заинтересованным лицам будет выслано ТЗ на оценку сайта.
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