Требуется web-программист

Требования: 1. PHP (ООП) 2. MySQL (INNODB) 3. JavaScript (jQuery, Ajax) 4. (x)HTML 5. CSS 6. SVN Желательно: Smarty Контакты: [email protected] Официальное трудоустройство, офис в центре города, бесплатный чай!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сборки проектов на связке PHP+MySQL
Требования по квалификации.
- ООП на PHP
- Умение разрабатывать с использованием Zend Framework
- Начальные знания JavaScript, знание jQuery приветствуется.
От нас готовые HTML-макеты, от вас поставить на CMS.
Возможность в течении рабочего дня несколько часов быть на связи для оперативного обсуждения вопросов.
График свободный как удобно.
В месяц в среднем 3 проекта с нуля + доработки по существующим проектам.
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