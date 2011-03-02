Программист (кодер)

Ищем программиста для активной, авральной работы над интернет магазином. Доработка, написание дополнительных модулей, функций, правка старых багов и т.д.

Работы много, как мелкой, так и сложной. Просьба писать только тем, кто свободен и готов выложиться.

Онлайн не менее 8 часов.

Хорошее знание и умение написание скриптов, php, ajax, jquery, mysql...

Требования к кандидату:

от 23лет

Опыт программирования от 3 лет (НЕ сайтостроения!)

Быстро разбираться в чужом коде

готового выложиться на 100%

Пишущего не только чистый и правильный код, но и оптимизированный под высоко нагрузочные проекты.

Работа по договору

Оплата WMR

Бюджет 30 000 – 35 000р | возможна премия + 5000р

От вас ждем мини – резюме о себе (по теме)