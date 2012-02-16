PHP-программист на постоянное сотрудничество

На постоянную удаленную работу требуется программист Требуются программисты из Харькова Оплата наличными при встрече Требования: - наличие свободного времени - ответственный подход к работе - опыт программирования от 1 года; - Уметь ориентироваться в чужом коде будь то CMS какая либо ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен хороший программист PHP+MySQL+jQuery на неполный день. Важен опыт создания сайтов с нуля, написание собственных модулей.
Движок свой.
Оплата - ставка или сдельно попроектно, обсуждается лично.
В будущем возможен переход на полный рабочий день.
Можно сразу стучаться в 498320326.
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