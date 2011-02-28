Специалист по сопровождению/программированию сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки190 просмотров
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Сайт сделан на Django, требуется услуга сопровождения работы сайта, доводка некоторых элементов "до ума". Сопровождение постоянное, оплата помесячная.

13 лет назад
alexRPO
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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