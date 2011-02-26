Нужен программист

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки217 просмотров
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Необходим программист для работы над сайтом автозапчастей. Сайт построен на основе базы tecdoc, поэтому сама база сайта весит около 20 гб. Сайт уже на стадии, близкой к завершению, но планируются его доработки и дальнейшее улучшение.

Мы - веб-студия, поэтому работа будет не разовой и в дальнейшем вы можете быть задействованы во многих других проектах.

13 лет назад
ideni
Денис 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
20 отзывов
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