Нужен программист

Необходим программист для работы над сайтом автозапчастей. Сайт построен на основе базы tecdoc, поэтому сама база сайта весит около 20 гб. Сайт уже на стадии, близкой к завершению, но планируются его доработки и дальнейшее улучшение.

Мы - веб-студия, поэтому работа будет не разовой и в дальнейшем вы можете быть задействованы во многих других проектах.