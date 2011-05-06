PHP-программист для удаленной работы

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок532 просмотра
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Нужен программист для удаленной работы.

Что нужно будет делать:

* Разработка/доработка сайтов на HostCMS.

* Верстка.

* Разработка дополнительных модулей для внутренней CMS.

Требования:

* Ответственность, соблюдение сроков

* Опыт работы обязателен

* Доступность в рабочее время 3-4 часа.

* Хорошее знание: PHP4/5, SQL(MySQL), (X)HTML, CSS, JavaScript, понимание принципов ООП, паттернов проектирования (MVC, etc..).

* Желательно: XSLT, опыт работы с SVN, опыт работы с HostCMS.

Пишите стоимость часа работы и сколько часов в неделю можете уделять проектам (желательно full-time).

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PHP
13 лет назад
W_Att
Тимур 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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