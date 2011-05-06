PHP-программист для удаленной работы

Требуется внештатный программист в команду Требования - знание CI framework - знание yii framework Условия работы Нужен ответственный сотрудник, на которого нужно положиться. Работа не постоянная, в среднем около 2 дней в неделю. Желательно чтобы Вы постоянно были в сети, ...