Требуется программист PHP на удаленную работу. Уровень - средний и выше среднего. Знания - PHP, MySQL, Java Script, HTML, CSS. Желательно(но не обязательно) знание Linux и азы администрирования серверов. Умение разбираться в чужом коде, хорошая ...
PHP разработчики и спец по разработке интерфейсов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Зарубежной компании Petrosoft Inc., занимающейся разработкой back office систем для FMСG-ритейла и Fuel Store и входящей в первую тройку лидеров на этом рынке требуются PHP девелоперы для постоянной работы, а также нужен специалист по проэктированию пользовательских веб интерфейсов.
Требования к соискателям:
1) Web Developer
-------------
опыт разработки web приложений;
уверенные знания PHP MySQL JavaScript XHTML CSS;
знание принципов ООП;
опыт работы с CVS или SVN;
умение работать в команде и разбираться в чужом коде, готовность к обучению;
базовые знания UML;
дополнительным плюсом будет, но это не обязательно:
технический английский (good writing and understanding); (жирный плюс)
хорошее владение навыками XSLT xPath;
опыт проектирования веб-сервисов (SOAP);
опыт разработки .NET приложений;
владение любой из технологий Silverlight, WPF, Flex;
опыт в проектировании OLAP; (жирный плюс)
2) Специалист в области проэктирования вебинтерфейсов
---------------------------------------------------
- образование в области проектирования интерфейсов, разработки дизайна, юзабилити-проектирования;
- опыт работы в области юзабилити-проектирования не менее 1 года;
- наличие портфолио;
- технический английский (good writing and understanding);
- разработка интерфейсов с нуля и проработка интерфейсов с готовой идеологией (сбор требований, документирование, проектирование, передача разработчикам графических файлов в необходимом формате, сопровождение и внесение необходимых правок).
- решение интерфейсных проблем в соответствии с общей дизайнерской идеологией компании.
=====================================================
Работа интересная но не простая. Первое время придется усиленно вникать в код. Работа удаленная, требуется стабильный интернет. График работы - свободный - оговоренное количество часов в день (30-40 часов в неделю). Оплата ежемесячно по результатам работы ***
Резюме направлять по адресу ***
Обязательно не забудьте указать в резюме как с Вами связаться для собеседования (email, skype, phone). Ответим на каждую заявку вне зависимости от результата.
Skype: ***
- Похожие заказы
- $1000Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1500
На постоянную работу требуется программист с опытом разработки приложений в связке PHP+PostgresSQL (web-приложения). Работа в офисе, территориально м. Тимерязевская, 40часовая рабочая неделя. Оплата 25-40т.р. по результатам собеседования.Закрыт13 лет назад
Знание PHP MySQL JS оплата поэтапно по заданию сайт hott-hotels.ru связь по скайпу 7 дней в неделю. Высокая оператовность исполнительностьВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Ищу очень ответственного программиста для доработки и дальнейшей поддержки файлового хостинга. Движок самописный. Обязательно требование связь по аське 7 дней в неделю. Высочайшая оперативность.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
— командная реализация крупных веб-проектов, — участие в совещаниях по разрабатываемым проектам, — участие в тестировании и публикации приложения. Обязательно: — php5, — свободное владение ООП, знакомство с шаблонами проектирование, понимание архитектуры MVC, — уверенное знание SQL (хорошее знание SELECT запросов), — ...Закрыт13 лет назад
На удаленною работу требуется ответственный сотрудник, работа два-три дня в неделю. требования - знание PHP, MySQl, HTML, CSS - знание javascript приветствуется - знание CMS joomla - возможность быть на связи - ответственность, умение оценить сроки и сложность ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется внештатный программист в команду Требования - знание CI framework - знание yii framework Условия работы Нужен ответственный сотрудник, на которого нужно положиться. Работа не постоянная, в среднем около 2 дней в неделю. Желательно чтобы Вы постоянно были в сети, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $2500
В отдел программирования на постоянную работу в офис требуется web-программист / web-мастер. Требования: 1. Возраст 18 - 35 лет. 2. Знание языков программирования (как минимум PHP‚ приветствуется Perl). 3. Умение работать с MySQL‚ в том числе создание сложных запросов‚ ...Закрыт13 лет назад
Агентству (8 лет на рыке) для постоянного сотрудничества требуется вменяемый веб-мастер. Требования стандартные: знание PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, AJAX, пользователь Unix/Linux; CMS с которыми работать нужно - в основном MODx, иногда WordPress. Опыт работы с указанными CMS ...Закрыт13 лет назад
В связи с увеличением обьема работы, компании-разработчику требуется квалифицированный PHP программист с опытом разработки в Symfony Framework 1.2+ . Работа в офисе в Киеве или удаленно в Киеве или в Украине. Полная занятость. Требования: Опыт работы с ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад