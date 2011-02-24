PHP разработчики и спец по разработке интерфейсов

Зарубежной компании Petrosoft Inc., занимающейся разработкой back office систем для FMСG-ритейла и Fuel Store и входящей в первую тройку лидеров на этом рынке требуются PHP девелоперы для постоянной работы, а также нужен специалист по проэктированию пользовательских веб интерфейсов.

Требования к соискателям:

1) Web Developer

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опыт разработки web приложений;

уверенные знания PHP MySQL JavaScript XHTML CSS;

знание принципов ООП;

опыт работы с CVS или SVN;

умение работать в команде и разбираться в чужом коде, готовность к обучению;

базовые знания UML;

дополнительным плюсом будет, но это не обязательно:

технический английский (good writing and understanding); (жирный плюс)

хорошее владение навыками XSLT xPath;

опыт проектирования веб-сервисов (SOAP);

опыт разработки .NET приложений;

владение любой из технологий Silverlight, WPF, Flex;

опыт в проектировании OLAP; (жирный плюс)

2) Специалист в области проэктирования вебинтерфейсов

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- образование в области проектирования интерфейсов, разработки дизайна, юзабилити-проектирования;

- опыт работы в области юзабилити-проектирования не менее 1 года;

- наличие портфолио;

- технический английский (good writing and understanding);

- разработка интерфейсов с нуля и проработка интерфейсов с готовой идеологией (сбор требований, документирование, проектирование, передача разработчикам графических файлов в необходимом формате, сопровождение и внесение необходимых правок).

- решение интерфейсных проблем в соответствии с общей дизайнерской идеологией компании.

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Работа интересная но не простая. Первое время придется усиленно вникать в код. Работа удаленная, требуется стабильный интернет. График работы - свободный - оговоренное количество часов в день (30-40 часов в неделю). Оплата ежемесячно по результатам работы ***

Резюме направлять по адресу ***

Обязательно не забудьте указать в резюме как с Вами связаться для собеседования (email, skype, phone). Ответим на каждую заявку вне зависимости от результата.

Skype: ***