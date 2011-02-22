Веб-мастер, программист MODx, WP

Веб-программированиеЗакрытнет заявок143 просмотра
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Агентству (8 лет на рыке) для постоянного сотрудничества требуется вменяемый веб-мастер.

Требования стандартные: знание PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, AJAX, пользователь Unix/Linux;

CMS с которыми работать нужно - в основном MODx, иногда WordPress.

Опыт работы с указанными CMS - обязателен!

Для начала 1-2 проекта в месяц, если работы "пойдут" - будет больше. Проекты отдаю "под ключ", поэтому исправлять, добавлять и корректировать нужно будет до полного удовлетворения клиента.

Оплата по-проектно, первые работы - без предоплаты.

Собственно, работы:

1. грамотная верстка, CSS

2. настройка CMS, написание различных модулей под MODx

3. создание прозрачной структуры сайта в админке, минимальная оптимизация под поиск (грамотная настройка title, sitemap и т.п.)

4. полная отладка проекта на хостинге заказчика

5. доработка или апгрейд отдельных модулей

Для рассмотрения вашей кандидатуры необходимо предоставить:

1. Портфолио (обязательно!)

2. Стоимость верстки 1 шаблона

3. Стоимость работ по установке и отладке MODx

4. Стоимость работ по установке и отладке WP

5. Примерные стоимости "под ключ" на имиджевый сайт, сайт-каталог и интернет-магазин.

6. Отзывы или рекомендации реальных заказчиков

MODX
13 лет назад
Anna_Su
48 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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