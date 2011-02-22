Веб-мастер, программист MODx, WP

В связи с увеличением обьема работы, компании-разработчику требуется квалифицированный PHP программист с опытом разработки в Symfony Framework 1.2+ . Работа в офисе в Киеве или удаленно в Киеве или в Украине. Полная занятость. Требования: Опыт работы с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Агентству (8 лет на рыке) для постоянного сотрудничества требуется вменяемый веб-мастер.
Требования стандартные: знание PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, AJAX, пользователь Unix/Linux;
CMS с которыми работать нужно - в основном MODx, иногда WordPress.
Опыт работы с указанными CMS - обязателен!
Для начала 1-2 проекта в месяц, если работы "пойдут" - будет больше. Проекты отдаю "под ключ", поэтому исправлять, добавлять и корректировать нужно будет до полного удовлетворения клиента.
Оплата по-проектно, первые работы - без предоплаты.
Собственно, работы:
1. грамотная верстка, CSS
2. настройка CMS, написание различных модулей под MODx
3. создание прозрачной структуры сайта в админке, минимальная оптимизация под поиск (грамотная настройка title, sitemap и т.п.)
4. полная отладка проекта на хостинге заказчика
5. доработка или апгрейд отдельных модулей
Для рассмотрения вашей кандидатуры необходимо предоставить:
1. Портфолио (обязательно!)
2. Стоимость верстки 1 шаблона
3. Стоимость работ по установке и отладке MODx
4. Стоимость работ по установке и отладке WP
5. Примерные стоимости "под ключ" на имиджевый сайт, сайт-каталог и интернет-магазин.
6. Отзывы или рекомендации реальных заказчиков
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