Требуется php, mysql программист, для написания парсера требования: 1. на сайте - http://www.nettimokki.com/ есть кнопка Nayta Tulokset 1762 (в правой колонке) - надо написать парсер, чтобы при запуске он собирал оттуда инфу. домики, дачи.. там сейчас ...
Требуется программист/ы в новый офис в Киеве
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Европейская компания ищет сотрудников на полный рабочий день в свой новый филиал в Киеве.
Ищем:
- Одного тим лидера, который будет непосредственно отвечать за работу всего филиала перед главным офисом в Праге.
- Двух программистов (ASP/PHP, JS + стандартный набор. Java, Pyton, Ruby – приветствуются)
- Одного опытного друпальщика (который и в чужих модулях разберется и свои сделает)
- Специалиста на мобильные технологии (Iphone/Android – можно и через акселераторы)
- Дизайнера/верстальщика – видео анимация (ролики) + дизайн сайтов (adobe after effects/macromedia + photoshop/corel)
ЗП – соответствует опыту и рыночным ценам.
Резюме присылайте на [email protected]
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