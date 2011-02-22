Требуется программист/ы в новый офис в Киеве

Европейская компания ищет сотрудников на полный рабочий день в свой новый филиал в Киеве.

Ищем:

- Одного тим лидера, который будет непосредственно отвечать за работу всего филиала перед главным офисом в Праге.

- Двух программистов (ASP/PHP, JS + стандартный набор. Java, Pyton, Ruby – приветствуются)

- Одного опытного друпальщика (который и в чужих модулях разберется и свои сделает)

- Специалиста на мобильные технологии (Iphone/Android – можно и через акселераторы)

- Дизайнера/верстальщика – видео анимация (ролики) + дизайн сайтов (adobe after effects/macromedia + photoshop/corel)

ЗП – соответствует опыту и рыночным ценам.

Резюме присылайте на [email protected]