Требуется программист/ы в новый офис в Киеве

$10000
Веб-программированиеЗакрытнет заявок160 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Европейская компания ищет сотрудников на полный рабочий день в свой новый филиал в Киеве.

Ищем:

- Одного тим лидера, который будет непосредственно отвечать за работу всего филиала перед главным офисом в Праге.

- Двух программистов (ASP/PHP, JS + стандартный набор. Java, Pyton, Ruby – приветствуются)

- Одного опытного друпальщика (который и в чужих модулях разберется и свои сделает)

- Специалиста на мобильные технологии (Iphone/Android – можно и через акселераторы)

- Дизайнера/верстальщика – видео анимация (ролики) + дизайн сайтов (adobe after effects/macromedia + photoshop/corel)

ЗП – соответствует опыту и рыночным ценам.

Резюме присылайте на [email protected]

13 лет назад
seologeu
38 летЧехия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется php, mysql программист

    Требуется php, mysql программист, для написания парсера требования: 1. на сайте - http://www.nettimokki.com/ есть кнопка Nayta Tulokset 1762 (в правой колонке) - надо написать парсер, чтобы при запуске он собирал оттуда инфу. домики, дачи.. там сейчас ...

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалисты PHP + Mysql + ExtJs/Sencha

    На новый проект биллинговой системы нужен дизайнер и программист. Интересуют хорошие специалисты которые могут реализовать серверную часть на PHP + Mysql, а клиентскую на ExtJs/Sencha. Так же нужен дизайнер у которого есть опыт построения удобных ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются специалисты

    Требуются 2 человека. 1) На обслуживание сайта с DLE и IPB (настройка работы движков, установка скриптов, правка работы движков). Необходимы знания PHP, CSS. Работа не постоянная - по мере возникновения неисправностей, доработок, оплата сдельная. 2) Человек на ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-разработчики для долгосрочного сотрудничества.

    $1000

    Ищем разработчиков со знанием PHP, MYSQL, CSS, XHTML, умением конвертировать эти шаблоны в html и затем приспосабливать для wordpress. Оплата попроектно. Рабочий язык английский (чтение и письменный). Если Вы заинтересовались, вышлите на английском языке письмо о себе, добавьте ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется программист PHP

    На удаленную работу в команду разработчиков ищется программист на PHP. - опыт программирования на PHP5 более 3 лет - опыт в создании высоконагруженных сложных проектов - хорошее знание MySQL (вложенные запросы, индексы) - знание ООП, применение шаблонов, желателен ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-программист

    $1500

    В команде, работающей над новым тематическим порталом, открыта вакансия ведущего веб-программиста. Необходимые знания и навыки: — PHP5 (OOP, MVC), хорошее знание хотя бы одного из фреймворков — MySQL — (x)HTML, DHTML — CSS — Javascript (Plain Javascript, Ajax, jQuery, MooTools) — XML, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист Bitrix + верстальщик

    Здравствуйте. Ищу специалиста на разработку и доработку сайтов на битриксе. Задачи в основном сводятся к доработке существующих модулей и написание новых. Умение копаться в чужом коде приветствуется. Умение верстать кроссбраузерно приветствуется вдвойне =) Прошу оставлять свои предложения с ценой ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется программист MODx

    Периодически появляются заказы на CMS MODx. В связи, с чем ищем программиста, хорошо разбирающегося в этом движке. Оставляйте ссылки на примеры работ и контакты. P.S. Предложения от студий дизайна рассматриваться не будут

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист

    $1500

    Участие в разработке и внедрении корпоративных web-проектов; Сопровождение информационных ресурсов компании; Работа в составе отдела IT. Требования: Возраст от 20 до 45 лет; Высшее профильное образование; Опыт разработки web-интерфейсов с применением AJAX, ОПЫТ РАБОТЫ С СУБД ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программисты для разработки прилож. для соц. сетей

    Требуется команда програмистов для разработки и внедрения приложений в социальных сетях. работа на постоянной основе, не одноразовая. Требования: -опыт работы по разработке приложений для соц.сетей (желательно портфолио) -наличие возможности работы дистанционно (например из дома), на время испытательного -ответственность Оплата стабильная.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад