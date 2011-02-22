Специалисты PHP + Mysql + ExtJs/Sencha

На новый проект биллинговой системы нужен дизайнер и программист.

Интересуют хорошие специалисты которые могут реализовать серверную часть на PHP + Mysql, а клиентскую на ExtJs/Sencha.

Так же нужен дизайнер у которого есть опыт построения удобных биллинговых систем. Знание и понимание возможностей ExtJs/Sencha.

С готовыми работающими проектами которые можно посмотреть.

ТЗ пока формируется.