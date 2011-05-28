В веб-студию требуются программисты

1. рассматриваем все CMS (особым спросом у нас пользуется Drupal)

2. упор в CMS на готовые решения и опен сорс

3. готовность предоставить портфлолио и выложить его на сайте студии. (делаем наш супермаркет ваших работ)

4. ответственность при выполнении работ, работаем с гарантией клиенту,

оплата только по факту.

5. адекватные цены на работы (главное быть в рынке, сразу скажу - если Вы очень дорого оцениваете свой труд - не надо тратить своё и наше время - студия новая, цены соответствующие).

6. готовность подготовить готовые типовые решения для клиентов, "быстрый старт" (инет магазины, визитки)

7. Если у Вас нет опыта - возможно обучение - главное - Ваше желание.

Для общения желателен скайп, можно без видео.