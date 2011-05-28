Нужен программист AS удаленно. Уверенные знания:AS3 + ООП. Необходимо: знание английского – хорошее письмо и чтение, наличие широкополостного доступа в интернет, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В веб-студию требуются программисты
1. рассматриваем все CMS (особым спросом у нас пользуется Drupal)
2. упор в CMS на готовые решения и опен сорс
3. готовность предоставить портфлолио и выложить его на сайте студии. (делаем наш супермаркет ваших работ)
4. ответственность при выполнении работ, работаем с гарантией клиенту,
оплата только по факту.
5. адекватные цены на работы (главное быть в рынке, сразу скажу - если Вы очень дорого оцениваете свой труд - не надо тратить своё и наше время - студия новая, цены соответствующие).
6. готовность подготовить готовые типовые решения для клиентов, "быстрый старт" (инет магазины, визитки)
7. Если у Вас нет опыта - возможно обучение - главное - Ваше желание.
Для общения желателен скайп, можно без видео.
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