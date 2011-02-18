Нужен програмиист для CMS 1С-Битрикс

$1000
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки162 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть некоторые условия:

1. Работа ведется на мое хостинге.

2. Оплата каждые две недели (что касаемо моих сайтов, их ровно 3 на данный момент, и больше пока не планирую)

3. Что касаемо сторонних заказов я скидываю на тебя, все программирование(гарант оплаты естественно я так как большей частью заказчики или Питер или Москва, но цену называешь ты и платят они тебе на прямую, я с программирование себе ничего не беру, одно условие, за собой оставляю контент и SEO)

4. Мои проекты они приоритетны.

Если так устраивает, то давай работать.

По поводу зарплаты можем договорится или сдельная (что меня не очень устраивает, т.к. за каждую мелочь договариваться просто устану) или единая + % с прибыли сайта (это чтобы был интерес в работе)

13 лет назад
Goodluckwithme
Кол 
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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