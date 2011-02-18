Программист ASP .NET

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Поддержка Web-портала: WebServices, UI
Требования:
- Знание: ASP .NET, JavaScript, SQL
- Опыт: ASP .NET, Веб-разработка (> 3 лет), WebServices (> 2 лет)
- Языки: английский технический
Занятость:
- Полная (гибкий график)
- Работа удаленная с перспективой работы в офисе (г.Киев)
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