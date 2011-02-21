Ищем веб-мастера в студию. Киев

Здравствуйте! Нужны специалисты по веб-программированию. Удаленная работа, оплата/либо зарплата по результатам собеседования. Основные навыки: HTML, XHTML CSS, PHP, CMC, JAVA, JAVASCRIPT, FLASH, JQWERY и пр. Поскольку готовы принять нескольких специалистов, главное требование - опыт хотя бы в ...
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Ищем толкового веб-мастера для постоянной работе в Киеве.
Основные требования: HTML, CSS, PHP, MySQL
Валидная верстка, знание CMS Wordpress и Joomla, как с точки зрения вертки, так и с точки зрения написания новых модулей.
Офис в самом центре города. Интересные проекты.
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