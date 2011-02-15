В ГК ФЕАМ, на постоянной основе требуется WEB-программист. Уровень дохода: от 40 000 руб. в месяц Город Москва (На вакансию смогут откликнуться только жители города, в котором размещена вакансия) Тип работы Полный рабочий день Место работы Работа на территории работодателя ...
Ищем специалистов по парсерам интернет-магазинов
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Ищем специалистов по парсерам каталогов интернет-магазинов с опытом.
Оплата – 20$/1 магазин. Результат: парсер+бд формате XLS
Программа-парсер должна обновлять данные если сильно не меняется структура сайта-источника. Разработчик парсера должен обеспечивать поддержку по источнику: возможность дальнейшего обращения к разработчику парсера за доработкой или исправлением ошибок в работе парсера. Интересует только долгосрочное сотрудничество. Оплата сдельная. Объемы – 5-10 парсеров в неделю.
Разработчик должен самостоятельно разбирать источник, определять тип данных, структуру и пр. Данные должны предоставляться в готовом виде, в нужном формате, не требующем дополнительного разбора и доработки. Разработчик должен сам находить возможные ошибки в результатах парсинга и самостоятельно исправлять их.
Краткое описание требуемого результата работы парсера:
Данные должны быть в виде
1) набора файлов XLS c описанием товаров, для каждой товарной группы свой файл с названием вида "Название товарной группы.xls" и
2) прайс-листа, в котором выведены все товары (в одном файле xls)
Файл XLS строго заданной структуры и формата, колонки:
Производитель | Модель | Конфигурация | Коллекция | Артикул | Part Number | EAN | Описание | Краткое описание | Коллекция | Название параметра (Реальное название) | Фото | Фото
В колонке Фото должны быть только названия изображений - 123.jpg
Свои названия имеют колонки с параметрами товара - реальное название параметра, например, Вес или Материал
Название характеристики как и все другие названия колонок должны быть с большой буквы.
Описание товара должно быть в одной ячейке, характеристики – отдельно в своих ячейках.
Краткое описание - в столбце Краткое описание.
В случае, если параметры принадлежат какой-л. группе, то запись вида "Название группы, название параметра 1 | Название группы, название параметра 2",
например,
Диапазон частот
- от: 10
- до: 20
Разбирать по параметры (отдельно в каждую ячейку) нужно если есть возможность, когда данные имеют выраженную структуру.
Основные колонки должны быть всегда правильно заполнены.
Нужно записать как
Диапазон частот, от | Диапазон частот, до
10 | 20
Файл прайса
Производитель | Модель | Конфигурация | Артикул | Part Number | EAN | Цена
(т.е. все то же самое, что и в файлах каталога, но с колонкой Цена и в укороченном до определенного набора колонок виде)
Цена - только цифровое значение (цены в рублях)
Оплата 20wmz/1 магазин, сразу после сдачи каждого источника.
Платформа значения не имеет, php, perl, delphi и пр. Главное результат.
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