Ищем специалистов по парсерам интернет-магазинов

Ищем специалистов по парсерам каталогов интернет-магазинов с опытом.

Оплата – 20$/1 магазин. Результат: парсер+бд формате XLS

Программа-парсер должна обновлять данные если сильно не меняется структура сайта-источника. Разработчик парсера должен обеспечивать поддержку по источнику: возможность дальнейшего обращения к разработчику парсера за доработкой или исправлением ошибок в работе парсера. Интересует только долгосрочное сотрудничество. Оплата сдельная. Объемы – 5-10 парсеров в неделю.

Разработчик должен самостоятельно разбирать источник, определять тип данных, структуру и пр. Данные должны предоставляться в готовом виде, в нужном формате, не требующем дополнительного разбора и доработки. Разработчик должен сам находить возможные ошибки в результатах парсинга и самостоятельно исправлять их.

Краткое описание требуемого результата работы парсера:

Данные должны быть в виде

1) набора файлов XLS c описанием товаров, для каждой товарной группы свой файл с названием вида "Название товарной группы.xls" и

2) прайс-листа, в котором выведены все товары (в одном файле xls)

Файл XLS строго заданной структуры и формата, колонки:

Производитель | Модель | Конфигурация | Коллекция | Артикул | Part Number | EAN | Описание | Краткое описание | Коллекция | Название параметра (Реальное название) | Фото | Фото

В колонке Фото должны быть только названия изображений - 123.jpg

Свои названия имеют колонки с параметрами товара - реальное название параметра, например, Вес или Материал

Название характеристики как и все другие названия колонок должны быть с большой буквы.

Описание товара должно быть в одной ячейке, характеристики – отдельно в своих ячейках.

Краткое описание - в столбце Краткое описание.

В случае, если параметры принадлежат какой-л. группе, то запись вида "Название группы, название параметра 1 | Название группы, название параметра 2",

например,

Диапазон частот

- от: 10

- до: 20

Разбирать по параметры (отдельно в каждую ячейку) нужно если есть возможность, когда данные имеют выраженную структуру.

Основные колонки должны быть всегда правильно заполнены.

Нужно записать как

Диапазон частот, от | Диапазон частот, до

10 | 20

Файл прайса

Производитель | Модель | Конфигурация | Артикул | Part Number | EAN | Цена

(т.е. все то же самое, что и в файлах каталога, но с колонкой Цена и в укороченном до определенного набора колонок виде)

Цена - только цифровое значение (цены в рублях)

Оплата 20wmz/1 магазин, сразу после сдачи каждого источника.

Платформа значения не имеет, php, perl, delphi и пр. Главное результат.