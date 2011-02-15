Программист NetCat

Для создания флэш-игры нужен консультант с опытом разработки игр в PaperVision3D. Вопросы связаны с анимацией трехмерных объектов внутри сцены, а также с привязкой анимации персонажей к событиям, генерируемым извне. Готовы рассмотреть как почасовой вариант оплаты, так ...