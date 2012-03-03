Программист (веб-приложений, сайтов)

Ищу надежного, молодого и конечно одаренного программиста из Украины со знанием: PHP, MySQL, AJAX, CSS+HTML, XML, Photoshop, шаблонизатор Smarty. Знание сторонних технологий приветствуется.

Необходимо будет разрабатывать и развивать модули (веб-приложения) под CMS (интернет-магазинов). Важно быть на связи по skype (с микрофоном) и icq. Рассматриваю долгосрочное сотрудничество.

Жду ваших предложений.