Для постоянного сотрудничества программист AIR

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Для проекта по созданию приложения Adobe AIR ищется дополнительный программист.

Ключевые знания: Flash, AS3, Flex, Adobe Air, Native API, C++, XMLSocket.

После завершения рассматривается постоянное сотрудничество.

13 лет назад
Stanmx
43 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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