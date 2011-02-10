Требуется PHP программист

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На постоянную работу требуется PHP программист. Отличные условия труда, офис в центре города, достойная оплата, дружный коллектив. Требования: знание PHP, MySQL, JS, CSS, HTML, опыт работы с CMS (WP, DLE, Joomla, WebAsyst Shop-Script и др.). Приветствуются знание AJAX, JQuery, опыт работы с 1С-Битрикс, UMI.CMS.

Зарплата по результатам собеседования.

PHP
13 лет назад
tahramenko
Tom Ahramenko 
34 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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