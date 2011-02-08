Специалист по Social Joom

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка97 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется специалист по Social Joom для создания шаблонов из верстки.

13 лет назад
Netson_Studio
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Web-программист

    Динамично развивающаяся компания, один из лидирующих разработчиков и издателей компьютерных игр в Украине, в связи с расширением приглашает в свою команду web-программиста. Задачи: • программирование, оптимизация работы сайтов; • изменение ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Кодер удаленно

    Для постоянного удаленного сотрудничества требуется фрилансер, знающий : -CSS (без таблиц) -Joomla -WordPress +дополнительные знания приветствуются! от Вас: координаты для связи и примерная вилка цен Мы заинтересованны в постоянном сотрудничестве!

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP/JS программист-виртуоз в офис в Москве (ЮВАО)

    $1600

    Ищем грамотного программиста в творческий палисадник. Требования: — Виртуозное владение PHP/JS. — Опыт разработки на Symfony или Yii — Опыт разработки(программирования) GUI на любом фреймворке или чистом JS ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен веб-программист на подработку по выходным

    Обязанности: • интеграция верстки в CMS (натягивание готового сверстанного дизайна на движок); • усовершенствование и развитие имеющейся CMS‚ в том числе написание новых модулей и доработка старых; • написание различных скриптов‚ необходимых ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Senior PHP Developer – E-Commerce

    $2000

    Ищем разработчика №5 в будуший Amazon, Zappo`s, CSNStores или Diapers.com. Мы серьезная и быстрорастущая компания. За три месяца с запуска мы вышли в прибыль и продолжаем расти по 50 % в месяц. Аллегро – моя третья ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Битрикс программист

    $2500

    Ищем битрикс программиста в московскую студию. Работа по удаленке, есть возможность выбрать подходящий вам процент занятости. - При частичной занятости начальная почасовая ставка 250/час - При полной 40000/месяц. Проверка работы ведется через многопользовательский онлайн органайзер. Перспективы роста ЗП и официальное ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищется программист phpBB3 + Mysql

    $250

    Ищется программист, имеющий хороший опыт работы с phpBB3 + mysql на *nix платформах. Имеется в виду девелопмент и оптимизация производительности для высоконагруженных систем. Вся дополнительная информация по переписке

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад