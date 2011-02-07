Битрикс программист

$2500
Веб-программированиеЗакрытнет заявок100 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем битрикс программиста в московскую студию.

Работа по удаленке, есть возможность выбрать подходящий вам процент занятости.

- При частичной занятости начальная почасовая ставка 250/час

- При полной 40000/месяц.

Проверка работы ведется через многопользовательский онлайн органайзер.

Перспективы роста ЗП и официальное оформление при удачном и плодотворном сотрудничестве.

13 лет назад
goody_taken
Данилов 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Кодер удаленно

    Для постоянного удаленного сотрудничества требуется фрилансер, знающий : -CSS (без таблиц) -Joomla -WordPress +дополнительные знания приветствуются! от Вас: координаты для связи и примерная вилка цен Мы заинтересованны в постоянном сотрудничестве!

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются программисты на крупный проект и в штат

    $2500

    Требуются программисты на крупный проект и в штат. Мы бы хотели видеть в вас: ----------------------------- Умного и умеющего логически мыслить человека. Понимающего поставленные задачи и который может исполнить их в срок. С отличным знанием одного или нескольких языков программирования (PHP, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищется программист phpBB3 + Mysql

    $250

    Ищется программист, имеющий хороший опыт работы с phpBB3 + mysql на *nix платформах. Имеется в виду девелопмент и оптимизация производительности для высоконагруженных систем. Вся дополнительная информация по переписке

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поиск программиста

    Ищется программист, имеющий хороший опыт работы с phpBB3 + mysql на *nix платформах. Имеется в виду девелопмент и оптимизация производительности для высоконагруженных систем

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется программист ASP

    Требуется программер ASP для доработок инет-сайтов в г. Днепропетровске. Работа удалённая, но иногда может быть необходима встреча в нашем офисе. Оплата сдельно - премиальная, чёткое техзадание, форма оплаты любая.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Symfony developer

    $5000

    Ищу талантливого Symfony девелопера для проекта По срокам полтора-два месяца, 3 разработчика в команде. Бюджет на проект 4500$. Фултайм, удаленно. При успешном выполнении возможно участие в следующих проектах В ответе укажите опыт работы с симфони, ссылки на ваши проекты и роль ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад