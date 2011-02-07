Битрикс программист

Для постоянного удаленного сотрудничества требуется фрилансер, знающий : -CSS (без таблиц) -Joomla -WordPress +дополнительные знания приветствуются! от Вас: координаты для связи и примерная вилка цен Мы заинтересованны в постоянном сотрудничестве!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем битрикс программиста в московскую студию.
Работа по удаленке, есть возможность выбрать подходящий вам процент занятости.
- При частичной занятости начальная почасовая ставка 250/час
- При полной 40000/месяц.
Проверка работы ведется через многопользовательский онлайн органайзер.
Перспективы роста ЗП и официальное оформление при удачном и плодотворном сотрудничестве.
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