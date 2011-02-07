goody_taken

Система уже поставлена, отображение разделов корректно настроено. Осталось скопипастить материал и разложить все по правильным местам. отсюда http://rusteahouse.ru/ сюда http://rth.local-design.ru/ ...
Менеджер проектов, дизайнер.
Ищу людей преимущественно для постоянного сотрудничества.
Плотный поток заказов...
- $50Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
Ищем битрикс программиста в московскую студию. Работа по удаленке, есть возможность выбрать подходящий вам процент занятости. - При частичной занятости начальная почасовая ставка 250/час - При полной 40000/месяц. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Система (битрикс) уже поставлена и настроена Нужно: 1) копипаст разделов 2) перенос главной страницы с минимальными изменениями (удаление парочки слоёв). Верстка главной есть (она отличается от стандартного ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Нужно выполнить серию доработок по сайту на битриксе.. http://iri.local-group.ru/ 1) сделать отображение социальных закладок после новостей (стандартная функция в битриксе) 2) в ИЕ существует проблема с отображением внутренних страниц. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад