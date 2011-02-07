goody_taken

Данилов goody_taken

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Менеджер проектов, дизайнер.

Ищу людей преимущественно для постоянного сотрудничества.

Плотный поток заказов...

  • Битрикс программист

    $2500

    Ищем битрикс программиста в московскую студию. Работа по удаленке, есть возможность выбрать подходящий вам процент занятости. - При частичной занятости начальная почасовая ставка 250/час - При полной 40000/месяц. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переносим сайт на битрикс

    $50

    Система (битрикс) уже поставлена и настроена Нужно: 1) копипаст разделов 2) перенос главной страницы с минимальными изменениями (удаление парочки слоёв). Верстка главной есть (она отличается от стандартного ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработки по битриксу

    $100

    Нужно выполнить серию доработок по сайту на битриксе.. http://iri.local-group.ru/ 1) сделать отображение социальных закладок после новостей (стандартная функция в битриксе) 2) в ИЕ существует проблема с отображением внутренних страниц. ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

skiper
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Переносим сайт на битрикс
Хороший заказчик. Задачу ставит четко и понятно, оплачивает без задержек.
Приятное сотрудничество! Работа сделана оперативно, качество на высоте. Рекомендую!
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