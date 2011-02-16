Требуются программисты на крупный проект и в штат.

Мы бы хотели видеть в вас:

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Умного и умеющего логически мыслить человека.

Понимающего поставленные задачи и который может исполнить их в срок.

С отличным знанием одного или нескольких языков программирования (PHP, Python, Ruby).

Умеющего грамотно проектировать архитектуру сложных систем, баз данных и пр.

Отношение к работе, как к любимому занятию.

Желание не останавливаться на достигнутом, постоянно учиться,

развиваться, узнавать что-то новое для себя.

Не лениться сделать чуть больше, чтобы из «Ну, вроде ничего так…» получилось «Вау! Вот это ништяк!».

Умение хорошо изъяснить свои идеи и мысли, как словесно, так и схематически.

Умение уделять внимание мелочам. Аккуратность и быть может немного педантичности.

Достойное портфолио. Смотрим на качество, а не на количество! Приветствуем нестандартные, интересные работы.

Опыт работы от 2 лет.

Для желающих присоединиться к нам на один проект:

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Коротко о главном:

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Проект большой. Работы много. Оплата сдельная.

О самом проекте можем сказать лишь, что это «Инновационный бизнес-портал». Подробности будут предоставлены при заинтересованности обеих сторон.

Для желающих работать в команде (в штате) студии:

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Введение:

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Мы — молодая команда профессионалов в области Web&Media, рекламы и брендинга. На данный момент нас совсем немного, но есть много больших и интересных проектов. Наша компания уже прошла младенческий возраст и имеет достаточное количество постоянных крупных клиентов. Наши двери всегда открыты для интересных людей, умеющих шевелить мозгом.

Мы бы хотели поручить вам:

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Реализацию проектов разной степени сложности на профессиональном уровне.

Модернизацию и доработку существующих движков. Написание к ним новых модулей. Возможно разработку CMS «с нуля».

От нас для вас:

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Молодая команда, формирующаяся при вас.

Всегда много интересных проектов, где можно проявить себя и вас оценят по достоинству.

No bullshit! Мы не делаем говно-сайтов (это уже в прошлом).

Достойная заработная плата. Бонусы, премии, мероприятия с подарками.

Гибкий график работы — подбирается индивидуально под каждого кандидата.

(до марта работа удаленная)

Преимущества в дальнейшем тем, кто пойдет в «большое плаванье» первыми.

К марту — хороший уютный офис в пределах 3-его транспортного, обустроенные рабочие места, зоны отдыха и креатива.

Оформление по ТК.

Карьерный и профессиональный рост.

Сайт компании - http://wakeupstudio.ru (на реконструкции)

Почтовый демон бережно доставит нам ваши работы, если вы напишите сюда:

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[email protected]

В теме письма обязательно укажите «Уже хочу!». Шутка. :)