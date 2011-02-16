Исполнитель найден
Требуются программисты на крупный проект и в штат
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются программисты на крупный проект и в штат.
Мы бы хотели видеть в вас:
-----------------------------
Умного и умеющего логически мыслить человека.
Понимающего поставленные задачи и который может исполнить их в срок.
С отличным знанием одного или нескольких языков программирования (PHP, Python, Ruby).
Умеющего грамотно проектировать архитектуру сложных систем, баз данных и пр.
Отношение к работе, как к любимому занятию.
Желание не останавливаться на достигнутом, постоянно учиться,
развиваться, узнавать что-то новое для себя.
Не лениться сделать чуть больше, чтобы из «Ну, вроде ничего так…» получилось «Вау! Вот это ништяк!».
Умение хорошо изъяснить свои идеи и мысли, как словесно, так и схематически.
Умение уделять внимание мелочам. Аккуратность и быть может немного педантичности.
Достойное портфолио. Смотрим на качество, а не на количество! Приветствуем нестандартные, интересные работы.
Опыт работы от 2 лет.
Для желающих присоединиться к нам на один проект:
=====================================
Коротко о главном:
-----------------------------
Проект большой. Работы много. Оплата сдельная.
О самом проекте можем сказать лишь, что это «Инновационный бизнес-портал». Подробности будут предоставлены при заинтересованности обеих сторон.
Для желающих работать в команде (в штате) студии:
=====================================
Введение:
-----------------------------
Мы — молодая команда профессионалов в области Web&Media, рекламы и брендинга. На данный момент нас совсем немного, но есть много больших и интересных проектов. Наша компания уже прошла младенческий возраст и имеет достаточное количество постоянных крупных клиентов. Наши двери всегда открыты для интересных людей, умеющих шевелить мозгом.
Мы бы хотели поручить вам:
-----------------------------
Реализацию проектов разной степени сложности на профессиональном уровне.
Модернизацию и доработку существующих движков. Написание к ним новых модулей. Возможно разработку CMS «с нуля».
От нас для вас:
-----------------------------
Молодая команда, формирующаяся при вас.
Всегда много интересных проектов, где можно проявить себя и вас оценят по достоинству.
No bullshit! Мы не делаем говно-сайтов (это уже в прошлом).
Достойная заработная плата. Бонусы, премии, мероприятия с подарками.
Гибкий график работы — подбирается индивидуально под каждого кандидата.
(до марта работа удаленная)
Преимущества в дальнейшем тем, кто пойдет в «большое плаванье» первыми.
К марту — хороший уютный офис в пределах 3-его транспортного, обустроенные рабочие места, зоны отдыха и креатива.
Оформление по ТК.
Карьерный и профессиональный рост.
Сайт компании - http://wakeupstudio.ru (на реконструкции)
Почтовый демон бережно доставит нам ваши работы, если вы напишите сюда:
-----------------------------
В теме письма обязательно укажите «Уже хочу!». Шутка. :)
- Похожие заказы
- $1000Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется программист на постоянную длительную работу с одним сайтом. Оплата 5$ в час. Работа на дому. Желательно знать NetCat.Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Всем привет, Просьба отвечать только тех, кто реально писал сторонние модули и может показать примеры , реализованных проектов, в не на словах "я могу"Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется программер ASP для доработок инет-сайтов в г. Днепропетровске. Работа удалённая, но иногда может быть необходима встреча в нашем офисе. Оплата сдельно - премиальная, чёткое техзадание, форма оплаты любая.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $5000
Ищу талантливого Symfony девелопера для проекта По срокам полтора-два месяца, 3 разработчика в команде. Бюджет на проект 4500$. Фултайм, удаленно. При успешном выполнении возможно участие в следующих проектах В ответе укажите опыт работы с симфони, ссылки на ваши проекты и роль ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Много проектов, не дорогой. Заказ робота оплатаВеб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется программист PHP/MySQL. Местоположение: Харьков Работа удаленная, но с возможностью встреч. Основная задача - освоить существующий контент-менеджер (собственная разработка). Создание сайтов с его использованием. Помимо уверенных PHP и MySQL желательны базовые знания HTML/CSS и работы Web серверов. Как правило, работа с ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Нужен Flex программист в Иванове для совместной разработки приложения. Требуются люди со знанием ActionScript 3 , дизайнеры Flash , Flex SDK, Flashdevelop.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется профессионал, по оптимизации запросов и настроек MYSQL Что надо будет делать: - У нас большая команда программистов, но часто требуется проконсультироваться по сложному запросу как выстроить правильно запрос - Анализировать лог slow query и предлагать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется программист которой мог бы написать (Приложения для телефонов и двигатель для сайта с нуля). Программист должен быть с Львова. Подробнее по скайпу. Skype: JAWA390Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад