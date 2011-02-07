PHP программист

Уже достаточно много написали отзывов и в них всё действительно правда. Только не описали, что как Заказчик он является и "партнёром" в разработке проекта, именно "партнёром" в разработке, а не положении, я тебе дал ТЗ что тут непонятного. Терпение, человеческое понимание и большое участие в анализе и постановке задач, выделяет как самого адекватного руководителя своей области, с которым я работал. Сделайте в listbox оценки больше 10 баллов, нет, ну тогда здесь ещё +100 :)