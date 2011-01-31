AS3-программист

Разыскиваем талантливого и требовательного к себе и своим навыкам и умениям AS3-программиста с опытом разработки Flex-приложений.

Желательно иметь опыт разработки игр и приложений, тесно взаимодействующих с сервером.

Мы ждем активного участия от вас в следующих сферах:

1. разработка flash/air-приложений с использованием 3д-панорам (введем в курс дела на примере разработанных приложений),

2. разработка flash/air-приложений с игровыми элементами.

а также активное участие в процессах придумывания и реализации различных нужных людям и клиентам (или не особо нужных, но прикольных) вещей.

Приемлемые для нас виды взаимодействия:

- работа в офисе (Киев), возможно совмещать с работой из дому;

- удаленная работа, если вы не боитесь регулярно общаться голосом и уровень вашей самоорганизации достаточно высок, чтобы соблюдать сроки и договоренности.

Нам не важно учитесь ли вы или ухаживаете за родной бабушкой и потому не можете раньше 2-х часов дня приступать к работе, при условии, что вы удовлетворяете требованиям из 1-го абзаца и достаточно дисциплинированы.

Оплата труда возможна в виде ЗП либо попроектно.

Ждем ваши заявки [email protected] с указанием примеров работ и опыта или обоснование почему именно с вами будет хорошо (работать), а также пожелания к оплате труда (часовой рейт, ЗП в мес и т. д.).