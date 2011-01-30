Узкопрофильный Joomla программист

На постоянную удаленку требуется кодер с отличным знанием cms SocialEngine 4.х.х з.п. сдельная, можете расчитывать в среднем на 25-30тыр в месяц, работы много. Хотелось бы видеть примеры вашей деятельности, если таковых нет но очень хочется работать могу дать ...