Программист для Интернет-магазина

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки181 просмотр
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Описание проекта:

Итернет-магазин Sweettoys.ru товаров для детей приглашает на удаленную работу опытного программиста вэб-сайтов (HTML, PHP). С навыками работы с интернет-магазинами, располагающими широкими диапазоном функций, в т.ч. нестандартных.

Задачи:

- техническая поддержка текущей версии сайта (движок собственный);

- умение оптимизировать WEB систему + скрипты включительно

- разработка модулей для магазина

- решений задач связанных с работой магазина

Обязательные требования:

1. Каждый пункт в ТЗ должен точно прописан по срокам готовности, исключения существуют только для доработок. Если вы не готовы гарантировать выполнения задания в срок, лучше вообще не браться за проект.

2. Всегда быть на связи (ICQ, e-mail, телефон)

13 лет назад
Dja_MaX
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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