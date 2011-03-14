Программист для Интернет-магазина

Описание проекта:

Итернет-магазин Sweettoys.ru товаров для детей приглашает на удаленную работу опытного программиста вэб-сайтов (HTML, PHP). С навыками работы с интернет-магазинами, располагающими широкими диапазоном функций, в т.ч. нестандартных.

Задачи:

- техническая поддержка текущей версии сайта (движок собственный);

- умение оптимизировать WEB систему + скрипты включительно

- разработка модулей для магазина

- решений задач связанных с работой магазина

Обязательные требования:

1. Каждый пункт в ТЗ должен точно прописан по срокам готовности, исключения существуют только для доработок. Если вы не готовы гарантировать выполнения задания в срок, лучше вообще не браться за проект.

2. Всегда быть на связи (ICQ, e-mail, телефон)