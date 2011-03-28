Крупная компания ищет профессиональных, талантливых дизайнеров и иллюстраторов. Мы предлагаем: - Постоянную работу над интересными проектами; - Возможность работать по гибкому графику; - Возможность работы над проектами ...
Eventum Premo - частная российская компания, основанная в 2003 году Алексеем Берловым и Александром Шумовичем. Мы организуем мероприятия оказываем услуги public relations для коммерческих компаний и государственных организаций.
Головной офис агентства Eventum Premo находится в Москве, имеется дочернее агентство в Риге. Мы проводили мероприятия в 57 городах России, участники мероприятий из - 47 стран. Региональные партнеры – во всех крупных городах России. Основные Клиенты – автомобильный рынок, телекоммуникации и ИТ, фармацевтика, ТЭК, банковская отрасль, государственные организации.
- $3000Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт14 лет назад
Описание проекта: Итернет-магазин Sweettoys.ru товаров для детей приглашает на удаленную работу опытного программиста вэб-сайтов (HTML, PHP). С навыками работы с интернет-магазинами, располагающими широкими диапазоном функций, в т.ч. нестандартных. Задачи: ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад