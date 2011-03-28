Представитель компании Eventum-premo

Eventum Premo - частная российская компания, основанная в 2003 году Алексеем Берловым и Александром Шумовичем. Мы организуем мероприятия оказываем услуги public relations для коммерческих компаний и государственных организаций.

Головной офис агентства Eventum Premo находится в Москве, имеется дочернее агентство в Риге. Мы проводили мероприятия в 57 городах России, участники мероприятий из - 47 стран. Региональные партнеры – во всех крупных городах России. Основные Клиенты – автомобильный рынок, телекоммуникации и ИТ, фармацевтика, ТЭК, банковская отрасль, государственные организации.