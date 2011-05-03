Ищу дизайнеров, иллюстраторов

$3000
Иллюстрации и РисункиЗакрыт13 заявок568 просмотров
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Крупная компания ищет профессиональных, талантливых дизайнеров и иллюстраторов.

Мы предлагаем:

- Постоянную работу над интересными проектами;

- Возможность работать по гибкому графику;

- Возможность работы над проектами крупных компаний.

Требования:

- кандидаты из Москвы

- строгое соблюдение сроков

- отрисовка текстур, иллюстраций для презентаций, макетов, объектов, локаций;

- умение рисовать в различных стилях, построение несложной анимации;

- знание Adobe Рhоtоshор, Illustrator, Flash, Fireworks, 3D Max приветствуется;

- постобработка графики;

- разработка на несколько разрешений, обязательное условие - знать и уметь пользоваться вектором (векторной графикой).

Желательные навыки:

- опыт рисования от руки;

- наличие художественного вкуса;

- внимательность к деталям.

Примеры работ высылать на адрес: [email protected]

Контакты: +7-916-278-00-82

Выбранные кандидаты приглашаются на собеседование в офис нашей компании.

13 лет назад
Dja_MaX
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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