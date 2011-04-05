Иллюстратор

Компания "ERS GAME STUDIOS" (г.Киев) приглашает на постоянную работу 2D Artist/2D Художник Требования к соискателю: - Художественное образование (желательно) - Умение рисовать от руки (работа с планшетом), - Знание графических пакетов Adobe PhotoShop или др. - Хороший художественный вкус - ...
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Торговая Компания «Красный Куб» (сеть магазинов подарков, предметов интерьера) приглашает на работу Иллюстратора.
Требования:
•М/ж, от 13 лет, гражданство РФ.
•Опыт работы в области создания иллюстраций, мультперсонажей.
•Отличный рисунок от руки - обязательно
•Умение работать в графических программах.
•Умение работать в коллективе, ответственность, креативность, творческий подход.
НАЛИЧИЕ ПОРТФОЛИО ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Обязанности:
•Отрисовка необходимой рекламной продукции.
•Создание и разработка мультперсонажей, иллюстраций.
Условия:
•График работы 5/2 с 9.30 до 18.30.
•Заработная плата - от 30 000 до 100 000 руб. по результатам работы и прохождения собеседования
•Полный соц. пакет (больничный, отпуск, медстраховка).
•Оформление по ТК РФ.
•Перспективы профессионального роста.
•Место работы – м. Водный стадион (10 мин.).
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