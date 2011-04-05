Иллюстратор

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Торговая Компания «Красный Куб» (сеть магазинов подарков, предметов интерьера) приглашает на работу Иллюстратора.

Требования:

•М/ж, от 13 лет, гражданство РФ.

•Опыт работы в области создания иллюстраций, мультперсонажей.

•Отличный рисунок от руки - обязательно

•Умение работать в графических программах.

•Умение работать в коллективе, ответственность, креативность, творческий подход.

НАЛИЧИЕ ПОРТФОЛИО ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Обязанности:

•Отрисовка необходимой рекламной продукции.

•Создание и разработка мультперсонажей, иллюстраций.

Условия:

•График работы 5/2 с 9.30 до 18.30.

•Заработная плата - от 30 000 до 100 000 руб. по результатам работы и прохождения собеседования

•Полный соц. пакет (больничный, отпуск, медстраховка).

•Оформление по ТК РФ.

•Перспективы профессионального роста.

•Место работы – м. Водный стадион (10 мин.).

13 лет назад
redcubee
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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