Найду опытного человека:

Желательно:

1. возраст: 18-22.

2. проживание - Киев!

3. оставляйте контакты!

Требование:

1. Умение рисовать от руки, и переводить в графику (Photoshop, Illustrator (желательно планшетка!))

2. Часто находиться в сети! (на телефоне также! и трубку поднимать всегда))

3. Умение общаться)

От меня что ожидаться:

1. Заказы за заказом!

2. Оплата моментальна, после того как мне понравилась!

3. В дальнейшем прием в состав команды!