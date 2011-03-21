Дизайнер

Иллюстрации и РисункиЗакрыт14 заявок438 просмотров
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Найду опытного человека:

Желательно:

1. возраст: 18-22.

2. проживание - Киев!

3. оставляйте контакты!

Требование:

1. Умение рисовать от руки, и переводить в графику (Photoshop, Illustrator (желательно планшетка!))

2. Часто находиться в сети! (на телефоне также! и трубку поднимать всегда))

3. Умение общаться)

От меня что ожидаться:

1. Заказы за заказом!

2. Оплата моментальна, после того как мне понравилась!

3. В дальнейшем прием в состав команды!

13 лет назад
LordWilliam
Василий 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
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