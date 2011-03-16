Концепт-художник игр для соц.сетей и моб. платф.

Задачи: Разработка и доработка игровой графики (интерфейсы, кнопки, объекты, иконки, коллажи на заставки и т.п.) Обязанности: Ведение графики на проекте, обеспечение единства художественного стиля В будущем возможно управление командой художников: планирование и распределение задач, делегирование, контроль качества Требования: Профессиональное владение графическими ...
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Мы ищем концепт-художника игр для социальных сетей и мобильных платформ.
Обязанности:
Работа в команде
Участие в формировании стилистики проектов.
Разработка игровых персонажей, пространств, объектов.
Внимание к деталям, отрисовка арта в full hd , фонов к играм, разных элементов контента
Работа с «outsource» сотрудниками.
Непосредственное подчинение арт-директору компании.
Требования:
Талант и Скорость работы.
Бесконфликтный характер и чувство юмора.
Ответственность и моральные качества.
Потрясающее портфолио и энтузиазм.
Отсутствие пагубных привычек, или хорошее умение их скрыть )
Photoshop и/или Painter.
Если это все про Вас, то Вы должны:
Задавать стиль. Уметь делать быстрые скетчи.
Точно, понятно и аргументировано излагать мысли.
Работать в сжатые , при необходимости, сроки.
Иметь склонность к концепт арту, любить кино и консольные игры и стремится поднять планку качества онлайн игр до уровня playstation3
Иметь привычку держать свои исходники в порядке и выкладывать этапы работы в трекер.
Уметь работать в команде.
Всему остальному мы вас научим и вы изнутри увидите как создаются крутые онлайн и социальные игры.
Условия:
Полный рабочий день интересной и бросающей вызов работы.
Бурно развивающаяся индустрия мобильных и социальных игр (facebook, odnoklassniki, vkontakte, iPhone/iPad, Android, др. социальные сети Азии и Европы)
Звездный коллектив увлеченных профессионалов (Многие из которых в прошлом работали на ключевых должностях в таки компаниях, Yota, Odnoklassniki, Muz-tv и др)
Позитивная атмосфера, в которой ваше мнение всегда будет услышано!
Крутой офис со всеми удобствами. Офис в 5-ти минутах ходьбы от м. Тульская, комфортное рабочее место с БОЛЬШИМ экраном и быстрым компьютером.
Зарплата по итогам собеседования
Если у вас есть друг художник, который подошел бы на эту должность – присылайте и его резюме. Мы открываем набор штата в Москве, и нас интересуют сработанные команды с 2d, 3d и анимационными скилами!
Контактная информация:
Ольга Макарова
+79266835014
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