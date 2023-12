Концепт художник по фонам для казуальных игр

Компании Orange Graphics для работы над скетчами сцен для казуальных игр требуются высококвалифицированные концепт-художники. На данный момент у нас в разработке находятся 3 казуальных проекта в стиле Hidden Object по которым сейчас начинается активный продакшн.

Требования:

-проживание в г.Киеве

-опыт создания интересных локаций для казуальных игр и соответствующие примеры работ. Уровень качества - подобный MCF: Raven hearst, Phantom of the Opera, Curse of the Briar Rose и подобные с качественной графикой.

- художественный вкус

Ждем Ваши резюме на [email protected], тема - Концепт-художник по фонам

Желательно примеры работ предоставлять или в атаче или ссылкой на онлайн-портфолио.