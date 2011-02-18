Концепт художник по фонам для казуальных игр

Компании "Красный куб" требуется креативный графический дизайнер с индивидуальным стилем! Требования: •Женщина, 20-35 лет, гражданство РФ. •Опыт работы 2 года. •Умение работать в Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. •Умение работать в коллективе, ответственность, креативность. ...
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Компании Orange Graphics для работы над скетчами сцен для казуальных игр требуются высококвалифицированные концепт-художники. На данный момент у нас в разработке находятся 3 казуальных проекта в стиле Hidden Object по которым сейчас начинается активный продакшн.
Требования:
-проживание в г.Киеве
-опыт создания интересных локаций для казуальных игр и соответствующие примеры работ. Уровень качества - подобный MCF: Raven hearst, Phantom of the Opera, Curse of the Briar Rose и подобные с качественной графикой.
- художественный вкус
Ждем Ваши резюме на [email protected], тема - Концепт-художник по фонам
Желательно примеры работ предоставлять или в атаче или ссылкой на онлайн-портфолио.
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