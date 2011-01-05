Ведущий художник для постоянной удаленной работы

Задачи:

Разработка и доработка игровой графики (интерфейсы, кнопки, объекты, иконки, коллажи на заставки и т.п.)

После тестового задания:

Ведение графики на проекте, обеспечение единства художественного стиля

В бвдущем возможно управление командой художников: планирование и распределение задач, делегирование, контроль качества

Требования:

Профессиональное владение графическими пакетами векторной и растровой графики

Отличное знание основ академического рисунка (цвет, объем, композиция)

Наличие портфолио

Умение создавать завершенные проекты с заданной стилистикой, а так же уверенные навыки эскизирования

Владение основами 3D-графики приветствуется

Знание основ графического движка Unity – приветствуется

Наличие skype и отсутствие проблем со связью в рабочее время

Умение и желание работать в команде

Оплата – на исп. срок – сдельная (почасовая), далее – возможен переход в штат на оклад.

Предлагаем оплачиваемое тестовое задание.