В студии дизайна Ramotion есть вакансия на должность дизайнера. Требования: - Уровень работ должен быть выше чем работы в нашем портфолио. http://showroom.ramotion.com/ - Предоставление вашего портфолио с сайтами и интерфейсами на адрес [email protected] От нас: - Начальная зарплата от $500 ...